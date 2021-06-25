Слідком Білорусі підтвердив домашній арешт Протасевича і Сепеги: обвинувачені пішли на співпрацю зі слідством

Слідчий комітет Білорусі підтвердив інформацію про переведення росіянки Софії Сапеги і білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича під домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні Слідкому Білорусі в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчим комітетом Білорусі триває розслідування кримінальних справ стосовно Софії Сапеги і Романа Протасевича. Обвинувачені дають послідовні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством.

У клопотанні вони зобов'язалися сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами. Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити його на домашній арешт", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.