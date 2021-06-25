Уряд Ізраїлю повертає обов'язкове носіння захисних масок через зростання захворюваності на COVID-19

Уряд Ізраїлю вирішив повернути обов'язкове носіння захисних масок з початку наступного тижня на тлі зростання захворюваності COVID-19, викликаного зокрема, небезпечним штамом Delta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Координатор боротьби з коронавірусом в Ізраїлі Нахман Аш також закликав жителів країни відмовитися від поїздок за кордон, особливо з дітьми, які не були вакциновані від COVID-19, пише The Times of Israel.

За його словами, неможливо запобігти поширенню нових штамів у країні, доки кордони залишаються відкритими, враховуючи, що колективного імунітету у ізраїльтян поки що немає. Він сформується після того, як імунізують 80% громадян.

Водночас закривати кордони уряд не планує.

Станом на вечір 24 червня в Ізраїлі виявили 169 нових випадків інфікування, що стало найвищим щоденним показником за кілька місяців.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Ізраїлю переніс відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу туристів до 1 серпня.

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Загалом із початку пандемії в Ізраїлі зареєстрували понад 840 тис. інфікованих, померли 6,4 тис. тих, хто заразився, одужали понад 833 тис. осіб.

Ізраїль вважається одним із лідерів серед інших країн за темпами вакцинації від COVID-19.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 25 червня зафіксували 180 775 213 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 916 202 смерті, одужали 165 423 065 осіб.