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Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про "підробку диплома" закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ

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Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про "підробку диплома" закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ
Київський апеляційний суд постановив закрити кримінальне провадження про фальшивий диплом щодо ексголови ДАБІ Кудрявцева через закінчення терміну давності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Як я і передбачав, замовлена будівельною мафією проти мене фейкова справа про "підробку диплома" закінчується абсолютно логічно - її закриттям. Відповідні інстанції нарешті змогли розібратися в безпідставності будь-яких звинувачень. Як наслідок, на цьому тижні я нарешті отримав судове рішення, в якому суд, вивчивши матеріали справи та доводи моїх адвокатів, прийшов до важливих і очевидних висновків - справу треба закрити. Саме той випадок, коли перемогли здоровий глузд і справедливість. Дякую всім за підтримку!" - розповів Кудрявцев.

Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про підробку диплома закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев 01
Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про підробку диплома закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев 02

Раніше в Офісі Генерального прокурора повідомляли, що, за даними слідства, колишній чиновник звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому свідомо підроблений диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані, а після його отримання звернувся в Міносвіти з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував підроблений диплом при призначенні на посаду голови ДАБІ.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

    Шикарный план!!! (с)

    Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
  • piligrim
    другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
  • Vladimir T fd7dc273
    Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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