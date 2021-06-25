Головлікар інституту раку Безносенко про червоний шлам з Миколаївського глиноземного заводу: Дві третини виявлених сполук викликають рак

Головний лікар Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я Андрій Безносенко повідомив про шкоду, якої завдає червоний шлам організму людини

У Миколаєві відбувся круглий стіл "Презентація висновків експертизи щодо екологічних та соціально-економічних наслідків функціонування шламосховища Миколаївського глиноземного заводу", модератором якого виступила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає Цензор.НЕТ.

Під час дискусії головний лікар Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я Андрій Безносенко повідомив про шкоду, якої завдає червоний шлам організму людини.

"Дві третини хімічних сполук, виявлених експертизою в червоному шламі, викликають рак. До цього додати немає чого. Не треба навіть бути експертом, щоб визначити небезпеку цих відходів для організму людини. Причому небезпека в тому, що потрапляють вони до нашого організму несвідомо – через шкіру, через дихальні шляхи, через їжу. І відчути їх неможливо. Після цього люди, які не курять і не п'ють, запитують у лікарів: звідки рак? Ось звідси", – пояснив медик.



Адвокат АО Greco Артемій Воробйов надав висновки судово-інженерної екологічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які свідчать про те, що шлам МГЗ має три із шести небезпечних властивостей, визначених Базельською конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.



"Експертизою було встановлено, що відходи червоного шламу можуть мати не одну, навіть не дві, а три небезпечні властивості. Перша властивість – отруйність. Отруйними вони можуть бути для людини, для мешканців Миколаївської області. Їх потрапляння в організм через дихальні або іншим шляхом може викликати затяжні хвороби. Друга властивість – екотоксичність. Відходи можуть мати значний негативний вплив на екологічні й біотичні системи. Третя – токсичність", – зазначив він.



При цьому юрист вважає, що цей вид відходів взагалі не можна зберігати на території України, оскільки і бокситова руда, яку переробляє МГЗ, і відходи, і кінцевий продукт є імпортними товарами.



"Стаття 32 закону "Про відходи" забороняє будь-яке ввезення іноземних відходів в Україну з будь-якою метою, крім транзиту. Захоронювати тут іноземні відходи заборонено", – резюмував Воробйов.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація "Стоп шлам" подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного, вимагаючи відшкодувати понад 9,2 млрд гривень морального збитку за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У травні 2021 року суд першої інстанції визнав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень як компенсацію. Тепер попереду розгляд апеляції, яку збирається подавати МГЗ.