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Посли G7 підтвердили зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією від COVID-19

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Посли G7 підтвердили зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією від COVID-19
Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Посли заслухали чіткі плани міністра щодо реформи охорони здоров'я, спрямованої на поліпшення якості медичної допомоги та результатів для українських пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посли повідомили в Twitter.

"Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили свою готовність допомогти Україні реалізувати свою програму вакцинації і підтримати відновлення після пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посли почули конкретні плани МОЗ щодо реформи охорони здоров'я для поліпшення якості та результативності медичної допомоги для українських пацієнтів.

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"Вітали кроки до підвищення прозорості та ефективності медзакупівель шляхом надання повноважень ДП "Медичні закупівлі України", - додали посли.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Tesoro Malu
    Почему Европа должна помогать? Потому что Министр Пальто просрал деньги?
  • Антип61
    Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
  • Shtolz
    Подтвердили обязательство, обязывающее обязательно помочь... Как-нибудь...когда-нибудь...чем-нибудь...
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