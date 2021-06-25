COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - директор ЦГЗ Родина

COVID-сертифікат може бути впроваджений з 1 липня і діятиме до 180 днів.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабміну, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати", - сказав він.

Родина назвав три підстави для видачі такого сертифіката. Зокрема, він видаватиметься, якщо людина отримала повний курс вакцинації. В цьому випадку документ діятиме 180 днів.

Крім того, підставою для видачі сертифіката буде негативний тест ПЛР. У цьому випадку термін його дії - 72 години з моменту взяття зразка.

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Сертифікат також буде видано, якщо людина перехворіла на COVID-19 і про це до eHealth внесено відповідні підтверджені лабораторно дані. В цьому випадку сертифікат діятиме протягом 180 днів з моменту отримання лабораторного підтвердження захворювання.

Як зазначив Родина, питання, чи дозволятимуть ці сертифікати в'їжджати в інші країни, вирішуватиметься двосторонніми угодами між країнами.