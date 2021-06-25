Пилова буря в Україні закінчиться у вихідні з приходом дощів, - метеоролог

Пилова буря "Астраханський суховій" на лівобережній частині України закінчиться після дощів, які очікуються цими вихідними.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ситуація значно покращилась, хоча дещо підвищена концентрація пилу все ще спостерігається в атмосфері. Дощі, які очікуються в суботу та неділю, очистять атмосферу від цих домішок, а циклон що принесе вологу – знизить температуру повітря на декілька градусів на наступному тижні", – cказала експертка.

Водночас вона зазначила, що нічна температура повітря в українських містах та областях наступного тижня залишатиметься на рівні – вище 20°C.

Балабух нагадала, що пилова буря спостерігалась у Прикаспійському регіоні протягом 19-20 червня.

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"Пил, що піднявся на значну висоту з території Калмикії через Ставропольський край та Азовське море в системі повітряних течій потрапив до України. Тому протягом декількох днів ми спостерігали таке явище, як імла та погіршення видимості", – пояснила вона.

Як повідомлялося, за даними космічних спостережень, над лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю "Астраханський суховій". Явище зачепило Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.