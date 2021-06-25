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Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд

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Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд
Окружний адміністративний суд Києва "залишив без руху" позов російського репера Алішера Валєєва, відомого під псевдонімом Моргенштерн, до Служби безпеки України.

Про це в суді заявили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України", - заявили в суді.

У ОАСК зазначили, що в зв'язку з цим суд залишив без руху вказаний позов і встановив термін для усунення недоліків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

В СБУ заявили, що готові судитися з репером.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Eight Wonder
    Пациенты с нарушением работы мозга слушают это дерьмо.
  • Пупочный войлок
    Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка.
  • Oleg op
    Как можна это дерьмище слушать!?
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