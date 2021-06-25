Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома. ФОТОрепортаж

Сильний вітер і злива повалили дерева та обірвали електропроводи в різних районах міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Буря з дощем накрила місто після обіду. Вітер повалив понад півсотні дерев, зокрема в центрі міста. Деякі дерева стихія просто виривала з корінням. Через падіння дерев у різних районах Львова утворилися пробки. Крім цього, вітер обірвав дроти, і в місті зупинилися трамваї і тролейбуси.

Зливова каналізація не справлялася з дощем - потоки води лилися прямо проїжджою частиною.

Вітер пошкодив дах Успенської церкви - однієї з найстаровинніших церков Львова.

Мер міста Андрій Садовий закликав городян по можливості не виходити на вулицю. "Прохання по можливості залишатися вдома або в безпечних приміщеннях і уникати місць бідя конструкцій і дерев", - написав він у фейсбуці.