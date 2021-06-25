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Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома. ФОТОрепортаж

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Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома. ФОТОрепортаж
Сильний вітер і злива повалили дерева та обірвали електропроводи в різних районах міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Буря з дощем накрила місто після обіду. Вітер повалив понад півсотні дерев, зокрема в центрі міста. Деякі дерева стихія просто виривала з корінням. Через падіння дерев у різних районах Львова утворилися пробки. Крім цього, вітер обірвав дроти, і в місті зупинилися трамваї і тролейбуси.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 01Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 02Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 03Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 04Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 05

Зливова каналізація не справлялася з дощем - потоки води лилися прямо проїжджою частиною.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 06Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 07Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 08

Вітер пошкодив дах Успенської церкви - однієї з найстаровинніших церков Львова.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 09

Мер міста Андрій Садовий закликав городян по можливості не виходити на вулицю. "Прохання по можливості залишатися вдома або в безпечних приміщеннях і уникати місць бідя конструкцій і дерев", - написав він у фейсбуці.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
    занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
    а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
    ///
    Цей літній дощ був зовсім інший,
    таких дощів ще не було.
    Він розривав на клапті тишу,
    він літу холодив чоло,
    гримів і лив як не щасливий,
    і не чекав хвалебних слів.
    Ще не було такої зливи
    з-поміж усіх відомих злив !!!
    .......................................
    21.03.2011
  • Володимир Бурмей
    Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
  • MyronMaG mm
    Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
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