Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа

Романа Симківа зняли з конкурсу підконтрольні заступникові голови ОП Олегу Татарову члени комісії.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени комісії після співбесіди з Симківим не проводили обговорення його чесноти, йому взагалі не озвучили жодної претензії. При цьому члени комісії від Ради Романюк, Соболь і Навроцький просто безпідставно не підтримали кандидата і не дали шансу далі брати участь у конкурсі", - пише Шабунін.

Роман Симків - керівник відділу САП. Він керував слідством, яке розкрило схему хабарів в ОКСК через брата голови суду Вовка Юрія Зонтова. Відділ Симківа займався справою Олега Татарова і підготував йому першу підозру. За словами Шабуніна, Симківа і прокурорів його відділу незаконно відсторонили від справи Татарова, а саму справу згодом злили.

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Також Симків очолює слідство у найрезонансніших справах НАБУ - проти Мартиненка, Насірова, Онищенкі, Альперіна, Юрченка.

Видання Kyiv Post тричі називало його "реформатором тижня", а журнал "Новий час" вручив йому відзнаку за боротьбу з корупцією. У вересні 2019 року Симків отримав відзнаку Міжнародної асоціації прокурорів "за свою лідерську роботу в області гучних корупційних справ в Україні в надзвичайних і дуже складних обставинах і своєчасне і професійне співробітництво з іноземними колегами".





