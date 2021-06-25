Спецоперацію із "вагнерівцями" курували спецслужби Росії, - Веніславський

Спецоперацію щодо членів приватної військової компанії "Вагнер" курували спецслужби Росії.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комісії з питань правової реформи при президентові України Федір Веніславський в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в даному випадку повністю погоджуюся з президентом, що, якщо і була якась спецоперація, то вона була, очевидно, зрежисована не в Україні і не за участю наших партнерів із НАТО. Це була операція проти України, яку намагалися використати для можливої дискредитації нашої країни. Я думаю, що те, що не вдалося це зробити, це заслуга, в тому числі, наших спецслужб і наших розвідників", – сказав Веніславський.

За його словами, переміщення організованих груп осіб через кордон Білорусі контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

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"Що стосується взагалі ситуації з "вагнерівцями", то зрозуміло, що була на території Білорусі група осіб… Очевидно, що потрапляння організованої групи осіб з Російської Федерації, (я хочу нагадати, що Державна прикордонна служба РФ – це складова ФСБ), будь-яке переміщення організованих груп осіб, тим більше осіб, які є найманцями чи представниками приватної військової організації, очевидно, контролюється спецслужбами Російської Федерації. Тобто, те, що ця група осіб перетнула державний кордон Білорусі і Росії було відомо, і це контролювалося ФСБ Російської Федерації. Відповідно, все решта можна по-різному інтерпретувати, але те, що це було спецоперацією, яку курували спецслужби Росії, в мене особисто сумнівів немає", – заявив депутат.

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.