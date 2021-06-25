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Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі

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Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі
Російський репвиконавець Баста (Василь Вакуленко) виступить з концертами в Києві та Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці блогер Антон Ходза.

Він зазначив: "25 і 26 червня в Києві (Stereo plaza) заплановано концерт Василя Вакуленка "Басти". 27 червня Баста буде в Одесі. СБУ і прикордонна служба поки не мають жодних претензій до російського репера.

Попри те, що він:
- Давав концерти в окупованому Криму
- Знімався в окупованому Криму в російському фільмі в образі офіцера армії окупантів
- Вибирав кращу пісню про Кримський міст
- Ну і загалом є типовим представником російського шоу-бізнесу з усіма притаманними цій категорії ознаками
- А в Росії зараз лютує штам Дельта. Звідти взагалі нікого пускати не можна".

"Таким чином він явно становить загрозу для національної безпеки. І не має права вільно кататися в Україну, коли йому заманеться. Так повинно бути. Сподіваюся, СБУ та прикордонники прокинуться нарешті", - підкреслив Ходза.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
  • Стрелок
    Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
  • POWER 15b00d0a
    А законы и службы не работают???
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