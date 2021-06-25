Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі

Російський репвиконавець Баста (Василь Вакуленко) виступить з концертами в Києві та Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці блогер Антон Ходза.

Він зазначив: "25 і 26 червня в Києві (Stereo plaza) заплановано концерт Василя Вакуленка "Басти". 27 червня Баста буде в Одесі. СБУ і прикордонна служба поки не мають жодних претензій до російського репера.

Попри те, що він:

- Давав концерти в окупованому Криму

- Знімався в окупованому Криму в російському фільмі в образі офіцера армії окупантів

- Вибирав кращу пісню про Кримський міст

- Ну і загалом є типовим представником російського шоу-бізнесу з усіма притаманними цій категорії ознаками

- А в Росії зараз лютує штам Дельта. Звідти взагалі нікого пускати не можна".

"Таким чином він явно становить загрозу для національної безпеки. І не має права вільно кататися в Україну, коли йому заманеться. Так повинно бути. Сподіваюся, СБУ та прикордонники прокинуться нарешті", - підкреслив Ходза.

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