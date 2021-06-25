"Слуга народу" планує проведення масштабного форуму восени за участю Зеленського і 7 тис. місцевих депутатів, - Корнієнко
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Політична партія "Слуга народу" планує восени провести в Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.
Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав Корнієнко.
За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.
Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.