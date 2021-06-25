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"Слуга народу" планує проведення масштабного форуму восени за участю Зеленського і 7 тис. місцевих депутатів, - Корнієнко

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"Слуга народу" планує проведення масштабного форуму восени за участю Зеленського і 7 тис. місцевих депутатів, - Корнієнко
Політична партія "Слуга народу" планує восени провести в Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав Корнієнко.

За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Коли воно працювати почне ?
    Може досить терпіти зелене безглуздя.
    Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
    Давайте вже просинатись від тих відосиків.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
  • Zelya Vsyo
    "Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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