Євросоюз говоритиме з Росією з позиції економічної сили, - Ляєн

Глави держав та урядів Євросоюзу погодилися щодо довгострокового стратегічного підходу по відношенню до Росії і мають намір будувати ці відносини з позицій економічної сили, захищаючи свої цінності та просуваючи власні інтереси.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками саміту ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У відносинах з Росією… ми маємо позицію сили. Якщо поглянути на економічні відносини - Росія представляє менше 5 відсотків товарів, які були імпортовані в Європейський Союз. Водночас Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером для Росії, і ми поставляємо туди більше 47 відсотків російського імпорту. Цей дисбаланс, ймовірно, зростатиме, оскільки російська економіка будується на нафті та газі - на них припадає 25 відсотків російського ВВП. Але світ нині відходить від вуглецевого пального, і Росія буде змушена адаптувати власну економіку", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона окремо наголосила на тому, що Європейська зелена угода, яка є основою для відновлення та інноваційного економічного розвитку ЄС, водночас дозволяє підвищити стійкість європейських країн, які дедалі ширше використовують поновлювальні джерела "зеленої" енергії.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що європейські лідери під час саміту погодилися навколо об’єднаного та довгострокового стратегічного підходу щодо Росії на основі доповіді про стан та перспективи відносин між ЄС і Росією, яка була представлена тиждень тому високим представником ЄС і Єврокомісією.

"Як свідчить ця доповідь, ми зараз знаходимося на негативній спіралі, і маємо бути готовими до подальшого зниження. Тож ми погодилися відштовхувати, коли Росія спрямовує дії проти Європейського Союзу і проти того, за що ми стоїмо, коли вона порушує права людини. Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підривати наші інтереси. І ми будемо взаємодіяти з Росією, коли це відповідатиме нашим інтересам, щоб досягати наших цілей, наприклад, якщо ми говоримо про кліматичні зміни або про громадське здоров’я", - сказала президентка Єврокомісії.