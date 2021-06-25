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МВС підготувало законопроєкт про особливості кримінальної відповідальності осіб із наркотичною залежністю та їх реабілітації, - Геращенко

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МВС підготувало законопроєкт про особливості кримінальної відповідальності осіб із наркотичною залежністю та їх реабілітації, - Геращенко
Міністерство внутрішніх справ підготувало і зареєструвало у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб". Його підписали 39 народних депутатів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цим законопроєктом передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення внаслідок психічного розладу, викликаного вживанням психоактивних речовин, зможе реалізувати своє право на звільнення від відповідальності або покарання, якщо погодитися пройти курс безкоштовної медико-психологічної реабілітації", - написав Геращенко. Від зазначив, що йдеться лише про тих правопорушників, які згідно із законодавством мають право на звільнення від відповідальності або покарання.

Основна мета таких нововведень - мотивувати залежного пройти реабілітацію і запобігти таким чином вчиненню ним нових правопорушень. У злочинця залишається вільний вибір - він може відмовитися від реабілітації.

Як повідомив Геращенко, близько 30% домашнього насильства або майнових правопорушень - крадіжок, розбійних нападів - роблять люди внаслідок "ломки" або інших станів, викликаних їх залежністю, у пошуках чергової дози. На думку авторів, запропонований законопроєкт дасть можливість людям, що потрапили в пастку пристрасті до психоактивних речовин, повернутися до повноцінного життя, дасть їм другий шанс.

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Іншою проблемою є відсутність необхідної законодавчої бази у сфері медико-психологічної реабілітації залежних. "Це, в комплексі з іншими факторами, призводить до випадків незаконного позбавлення волі залежної людини в приватних реабілітаційних центрах, куди звертаються по допомогу її родичі", - зазначив заступник міністра.

Запропонований законопроєкт дасть можливість розвивати реабілітацію в державних медустановах, а також у приватних реабілітаційних центрах, які отримають легальний статус і зможуть ефективно працювати.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Очень своевременный законопроект:
    МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7066
  • Яр Холодний
    Та ти що!!! Це ж вони саме під нього цей закон і готують!!!Вчитайся: "лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"! Це ж для "Блазня" - "залізна відмазка" щоб не сидіть довічно за держзраду! Заявить що весь час президентства "з кумару не виходив" і дасть згоду на "реабілітацію" Протримають місяць у якійсь клініці і випустять - "реабілітувався"! І ВСЕ! Він вільний!!!
  • Uzer Uzer
    МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, Зеленский получит президентский иммунитет,- Геращенко
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