Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним

Канцлер ФРН Ангела Меркель пояснила, навіщо запропонувала лідерам ЄС провести саміт з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Меркель відстоює позицію, що ЄС має говорити з Путіним як структура, це буде більш ефективно. Особисто вона переконана, що краще мати "спільний канал усіх держав-членів та наших установ, (Європейської) комісії та головування Ради з Росією, ніж якщо кожна країна робить це окремо або якщо багато країн роблять це окремо". В такому випадку, на її думку, буде представлена єдина позиція у відносинах з Росією. Визначення формату діалогу з Росією та умови для нього Меркель бачить як "подальший розвиток після 2014 року".

За словами канцлера, їй "трохи сумно" через те, що пропозиція не була підтримана. Однією з причин такого вона бачить те, що партнери в ЄС не мають достатньо довіри, щоб усвідомлювати, що можуть зустрітися з Путіним "із впевненістю та чіткістю".

Читайте також: Кулеба про пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним: Сьогодні поспілкуємося з послами Німеччини і Франції - хочемо зрозуміти їхні наміри. ВIДЕО

Безперечним, зазначила Меркель, є те, що російський президент - не простий партнер, але й країни ЄС навряд чи готові до дружньої розмови з Москвою, адже фактично всі вони стикнулися з намаганнями впливу, гібридного інформаційного впливу, дезінформації тощо.

"Але все одно можна розмовляти в робочому порядку, я змушена це зробити разом з Еммануелем Макроном у Нормандському форматі; інакше ми далі не просунемося", - сказала Меркель, додавши, що буде продовжувати переконувати колег по ЄС.

Канцлер послалась на нещодавню зустріч з Путіним американського президента Джо Байдена. "З огляду на це я вважаю, що мало б сенс знайти формати, в яких Європейський Союз також розмовляв би з Росією", - заявила Меркель, додавши, що "знайома з резолюцією 2014 року".

Вона не вважає, що переговори з Путіним слід розглядати як якусь "форму винагороди". Вона згадала часи "холодної війни", коли в найскладніших умовах завжди існували канали розмов з Москвою.