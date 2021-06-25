Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Владиславу Локтіонову відкрили в Дніпрі. ВIДЕО

25 червня, в місті Дніпро на фасаді загальноосвітньої школи №25 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Владиславу Олександровичу Локтіонову (позивний Санта), 07.10.1976 року народження, солдату, старшому наводчику 2-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1-ї окремої штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 липня 2019 близько 20.00 в районі смт Південне Торецької міської ради Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих ним під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.

Про це йдеться у відеоматеріалі місцевого видання 11 канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Восьмий рік тривають бойові дії на сході України. В нашому регіоні ми їх не відчуваємо, тому що нас захищають від війни. І вшанування пам’яті загиблих – ознака поваги до вчинку героїв. Пам’ятну дошку добровольцю Владиславу Локтіонову з позивним "Санта" відкрили у середній школі №25.

Владислав Локтіонов закінчив середню школу №25 у 1991 році. Потім отримав професію зварника, працював, женився, мав сина. А у 2015 році пішов добровольцем на захист України. Побратими його знають за позивним "Санта".

"Санта" попав в полон, сидів у підвалі в Луганську і терпів знущання понад півтора року. Був звільнений під час обміну військовополонених. Потім тривалий час лікувався у шпиталях Києва та Дніпра. Поступово повернувся до мирного життя, приділяв час вихованню сина і, несподівано для рідних, знову пішов добровольцем на фронт. Загинув "Санта" у 2019 році у складі добровольчого батальйону "Айдар".

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Учні школи №25 ретельно готувались до урочистостей. Через розповіді очевидців переживали події на передовій.

Військовий капелан Дмитро Поворотний з перших днів війни на Сходи відвідував добровольців, їздить на передову і сьогодні. Священник вважає, що подібні заходи – то нагадування про ціну, якою сплачений наш спокій.

Кажуть, що герої живуть, доки є пам’ять про них. Тепер юні патріоти будуть згадувати про Владислава Локтіонова кожного дня, йдучи до школи", - зазначається в матеріалі видання.



