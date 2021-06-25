Нові штами коронавірусу будуть з'являтися і далі, - голова ВООЗ Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус попередив про появу нових штамів коронавірусу. За його словами, вірус далі мутуватиме, але цьому можна запобігти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на засіданні ВООЗ у Женеві.

Як пояснив глава ВООЗ, коронавірус мутує під час передачі від однієї людини до іншої, тому зменшивши кількість передач, можна зупинити його мутацію.

"Очікуються нові варіанти, про які повідомлятимуть і надалі - це те, що роблять віруси, вони еволюціонують, - але ми можемо запобігти появі нових варіантів, запобігаючи передачі COVID-19. Все досить просто: більше передач, більше варіантів. Менше передач, менше варіантів", - сказав він.

Нагадаємо, зараз відомо про цілу низку штамів коронавірусу. Найвідоміші з них - британський, південноафриканський і індійський, який отримав назву "Дельта".

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