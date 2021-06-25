Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ

Ремонт замовили без торгів для "негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації".

Про це повідомляє видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Договір про ремонт дверей і тамбурів Держуправління справами 11 травня уклало з ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Побутрембуд"". Поточний ремонт компанія повинна була виконати до 28 травня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на "виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".

Замовник пояснив, що експертна комісія ДСНС 25 березня визнала "ситуацію, яка сталася 20 березня 2021 в м.Києві внаслідок протиправних дій учасників масової акції біля будівлі Офісу Президента" соціальною надзвичайною ситуацією об'єктового рівня.

Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Переговорну процедуру оголосили 29 квітня, а договір було укладено 11 травня.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій пройшла 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, який перебував у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло у дверях будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр Холодний Яр.

В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 мільйони гривень.