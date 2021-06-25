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Негода вирує на Рівненщині, - ДСНС. ВIДЕО

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Увечері 25 червня на Рівненщині вирує негода - сильний поривчастий вітер, грози і дощ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.

"На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", - сказано в повідомленні.

Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на повідомлення громадян і виїжджають на всі екстрені виклики. Інформація про наслідки негоди оперативно оновлюватиметься.

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"Ситуація моніториться рятувальниками в цілодобовому режимі", - уточнюється в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***..

    Нахлине злива. Перемочить
    І валуни на шлях знесе.
    Усе живе перетолочить
    І позамулює усе.

    Повалить картоплі в городах,
    Заллє цибулі і щавлі.
    Але, немов останній подих,
    Залишить корінь у землі.

    І перекотиться каміння,
    І перехрускають хрусти.
    Та поки є в землі коріння,
    Живе захоче відрости.
    ....................................
    Станіслав Чернілевський
  • Василий Васильев b8ee7c21
    Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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