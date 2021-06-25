Негода вирує на Рівненщині, - ДСНС. ВIДЕО
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Увечері 25 червня на Рівненщині вирує негода - сильний поривчастий вітер, грози і дощ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.
"На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", - сказано в повідомленні.
Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на повідомлення громадян і виїжджають на всі екстрені виклики. Інформація про наслідки негоди оперативно оновлюватиметься.
"Ситуація моніториться рятувальниками в цілодобовому режимі", - уточнюється в повідомленні.