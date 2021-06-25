Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО
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Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів прикордонної служби Львівського прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, прикордонник вимагав та отримав у громадянина 3600 доларів хабаря за сприяння в переміщенні товарів без належного митного оформлення і прикордонного огляду через державний кордон України. Побутову техніку, продукти харчування та побутову хімію повинні були переправляти через один із пунктів пропуску Галицької митниці Держмитслужби.
Правоохоронці затримали інспектора в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини хабаря - 2300 доларів.
Вирішується питання про обрання хабарнику запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.