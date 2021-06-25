Пекін погрожував Україні заблокувати постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ про порушення прав людини в Китаї, - "Associated Press"

Китайські офіційні особи, ймовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на власні джерела серед дипломатів у структурах ООН.

"Україна приєдналася до представленої Канадою на Раді з прав людини в Женеві у вівторок заяви, яку також підтримали понад 40 країн, із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів у Синьцзян", - передає агентство.

За його даними, Україна напередодні відкликала підпис під цією заявою. За версією Associated Press, таке рішення вони прийняли саме після того, як Пекін пригрозив заблокувати постачання вакцини.

"У четвер Україна виключила своє ім'я зі списку держав, які підтримали (документ – ред.) після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить, заявили дипломати з двох західних країн", - зазначає агентство.

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Агентство уточнює, що дипломати розповіли про це на умовах анонімності, оскільки не уповноважені говорити на цю тему зі ЗМІ.

За даними агентства, Україна домовилася про купівлю 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac, і станом на початок травня отримала 1,2 млн доз.

Журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні, зазначається в повідомленні.