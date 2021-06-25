США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську

Суверенітет України над її територіальними морями і доступ до її портів в Азовському морі мають вирішальне значення для економіки країни і її національної безпеки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США, про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Про це Квін сказала, виступаючи на будівництві військового містечка для дивізіону катерів і відділення спеціальних дій Морської охорони Держприкордонслужби України за Програмою експортного контролю та безпеки кордонів посольства США (EXBS) у Бердянську в п'ятницю.

Тимчасова повірена у справах США нагадала, що нещодавно Росія оголосила надзвичайно велику зону закритою для військових і інших офіційних кораблів на більшій частині Чорного моря через військові навчання. "І це, в поєднанні з іншими діями Росії в Керченській протоці, фактично перекриває доступ до Азовського моря для багатьох кораблів", - підкреслила вона.

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"Тому, будемо абсолютно відвертими, характеризуючи ці дії: обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову намагається підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, в даному випадку на морі. І відповідь Сполучених Штатів на це була незмінною: ми твердо стоїмо на боці України, в підтримці її територіальної цілісності і суверенітету", - заявила Квін.

Вона зазначила, що безперешкодний доступ до Керченської протоки, а також свобода судноплавства уздовж всього Чорного моря мають важливе значення для вільної і відкритої морської діяльності держав Чорноморського регіону, всіх європейських держав і США.

За словами дипломата, дії Росії спонукали США направити кошти на посилення загону Морської охорони Держприкордонслужби, щоб допомогти Україні гарантувати безпечне і вільне судноплавство і захистити український суверенітет у територіальних водах.