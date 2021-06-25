184 громадянина України, що застрягли в Греції, вилетіли на батьківщину, - МЗС
Про це в Твіттері повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - написав Кулеба. Глава МЗС додав, що незабаром відбудуться ще два рейси.
"Хороша робота наших дипломатів у Греції з туроператорами, грецькою владою та іншими причетними", - зазначив міністр.
Нагадуємо, грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України. У зв'язку з цим були мобілізовані ресурси дипломатичної служби для надання допомоги українським туристам у Греції.
Зазначалося, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів і Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 громадян.