Американського поліцейського Човіна засудили на 22 роки в'язниці за вбивство чорношкірого Флойда, після якого в США почалися масові протести
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивство третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.
Прокуратура просила 30-річне тюремне ув'язнення, захист - умовний термін.
Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.
Протести тривали і проходили біля Білого дому.