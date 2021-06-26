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Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив. ФОТО

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Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург, повідомляється про щонайменше 3 вбитих і 6 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург в федеральній землі Баварія в п'ятницю, 25 червня.

Нападника затримали правоохоронці, йому вистрілили в ногу - його життю нічого не загрожує.

Поліція запевняє, що небезпека минула. Зазначається, що вбиті троє людей, є поранені, деякі з них - серйозно.

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BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив 01

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Сначала путлер наводняет Европу беженцами. После работы с беженцами путлеровских спецслужб те регулярно нападают на аборигенов - еврохоббитов. В итоге рост ненависти, раскручивается спираль насилия и хаоса на радость кремлю. А выбранные еврохоббитами волки в овечьей шкуре, гипнотизируя массы мантрами о диалоге с путлером, предали собственные страны и народы, и укладывают их своим личным подношением к ногам людоеда в обмен на жирный кусок человечины с его стола...
  • Oleksandr Onys
    Надо с ним поговорить. Ни в коем случае не применяйте силу. Только диалог, цветы и танцы могут решить проблему
  • user009
    Это потому, что прохожие - расисты. Надеюсь, против них уже возбудили уголовное дело. Стрелявшему менту дать 22 года.
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