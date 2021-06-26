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Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії

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Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном можливості діалогу з Росією і протидію її агресивній поведінці в Європі.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепартаментом США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою з одночасною протидією агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема стосовно України", - зазначили в Держдепі.

Повідомляється також, що сторони обговорили трансатлантичну взаємодію в питаннях безпеки, реагування на спроби Китаю провадити агресивну економічну політику та підірвати міжнародний порядок.

Крім того, Блінкен і Макрон обмінялися думками щодо протидії тероризму, підтримки демократії, а також можливості покращення ситуації в африканському регіоні Сахель.

Також читайте: США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    А смысл с Макроном "увидевшем в глазах Уйла диалог" что-то обсуждать?
    Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
  • Яр Холодний
    Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии Блинкен - Макрону:

    - "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Та знаем мы что обсуждение заключалось только в одном - Как бы еще подыграть кремлевской крысе..
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