Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії
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Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном можливості діалогу з Росією і протидію її агресивній поведінці в Європі.
Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепартаментом США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою з одночасною протидією агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема стосовно України", - зазначили в Держдепі.
Повідомляється також, що сторони обговорили трансатлантичну взаємодію в питаннях безпеки, реагування на спроби Китаю провадити агресивну економічну політику та підірвати міжнародний порядок.
Крім того, Блінкен і Макрон обмінялися думками щодо протидії тероризму, підтримки демократії, а також можливості покращення ситуації в африканському регіоні Сахель.