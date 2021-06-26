Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС

За минулу добу, 25 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. В районі Водяного на Приазов'ї ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Поблизу н.п. Піски ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу" Орлан-10 "з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно були придушені засобами РЕБ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил за минулу добу немає", - підкреслюють в штабі.

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Також зазначається, що станом на 7 ранку 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один український воїн зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - додали в штабі.