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США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg

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США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg
США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".

США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану ослабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до планованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Агентство нагадало, що в середу в Берліні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що обидві сторони говорили про способи "гарантій того, що Росія не зможе використовувати енергетику як інструмент примусу, спрямованого проти України або кого-небудь ще".

"Ми сповнені рішучості подивитися, чи зможемо ми отримати щось позитивне зі складної ситуації, яку ми успадкували", - сказав Блінкен, додавши, що США хочуть "зробити все можливе, щоб переконатися, що в кінцевому підсумку енергетичну безпеку Європи буде не підірвано, а фактично укріплено". Те ж саме, за його словами, стосується і України.

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Топ коментарі

  • Vsevolod Marchenko
    ...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пиндосы и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
    Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
    Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
    Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
    Александр НЕВЗОРОВ
  • Alex Walewski 08494ca1
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    Ребенок сдохнет едва родившись,судьба Турецкого потопа... Султан Эрдоган торжественно его запустил месте с плешивым Хмырем и тут же похоронил...
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