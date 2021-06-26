Джапарова вітає продовження Євросоюзом економічних санкцій проти РФ: Росія має неухильно виконати Мінські домовленості

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вітає продовження економічних санкцій проти РФ до січня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вітаю політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних санкцій стосовно РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості і забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму", - написала Джапарова на сторінці в Twitter.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти РФ.

"Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва повинна виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських домовленостей", - написав він у Twitter.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки ходу виконання Мінських домовленостей з врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини і Франції.

Економічні санкції були спочатку запроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських домовленостей, яка, як було передбачено на той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року.

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З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжувалися кожні шість місяців.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну і імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих, що мають стратегічне значення технологій та послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи і заходи в зв'язку з "незаконною анексією Криму і Севастополя".