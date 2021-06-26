Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко

Суспільство досі чекає відповіді на питання, чи була державна зрада у вищому керівництві держави в зливі спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому крапка у питанні зриву спецопераціії по затриманню "вагнерівців" ще довго не буде поставлена? Незважаючи на спробу президента знизити градус напруги навколо цього питання, після його коментарів щодо цієї спецоперації у суспільства виникне ще більше запитань. Хотілось би звернути увагу на ключові тези з його відповіді і запропонувати кожному проаналізувати його слова", - пише він.

Далі Костенко наводить свої тези з цього питання:

-Чому весь цей час заперечувався факт існування спецоперації а потім, майже через рік, особисто президент підтвердив що вона була?

-Можна дійти висновку, що це була складна для ОП ситуація, яка потребувала багато часу для вирішення. Можливо намагалися затягнути, щоб з часом суспільний резонанс спав. Чи можливо замітали сліди? Однак, завдяки прикутій увазі міжнародних розслідувачів фокус не змістився. Всі і досі чекають відповіді на питання, чи була державна зрада у вищому керівництві держави, і завдяки чому "вагнерівці" уникнули відповідальності за злочини проти України.

- З відповіді президента Зеленського не зрозуміло, коли саме він звонив Лукашенку. Після того, коли "вагнерівців" затримали, чи перед цим, передаючи відповідну інформацію? Це одне з ключових питань, на які потрібно людям знати відповідь.

- Президент заявив, що це була спецоперація не України, а інших країн. Таким чином він хоче зняти з ОП відповідальність за її провал. Однак, такі заяви можуть дуже сильно вдарити по іміджу нашої країни. Можливо будуть нові міжнародні скандали. І взагалі, за правилами роботи спецслужб та дипломатії, це неприпустимо. Людей, які хотіли допомогти Україні затримати наших ворогів, зараз звинувачені в тому, що вони хотіли нас використати для своєї спецоперації. Члени ЧВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки воювали проти України, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП.

- Чому президент порівнює посадку літака задля затриманням терористів з посадкою літака для арешту опозиціонера Протесавеча?

Багато фахівців ще до підтвердження спецоперації прогнозували, що ОП обере таку стратегію комунікації задля того, щоб показати людям приклад: дивіться, що сталося в Білорусі, ви також хочете щоб міжнародна спільнота так відреагувала на посадку літака Україною, і ми були в міжнародній ізоляції?

Тільки тут потрібно чітко розмежовувати, що спецоперація із затримання "вагнерівців" передбачала посадку літака, на борту якого були терористи в рамках спланованої спецоперації з іноземними партнерами, і проінформованим та підготовленим екіпажем літака. Це не викрадення літака і його посадка задля затримання однієї людини задля політичних розправ. Тому ці слова президента - це просто маніпуляція.

Стосовно перспектив дізнатися правду і поставити крапку в цьому питанні. Створена Слугами Народу декілька місяців тому Тимчасова слідча комісія, яка повинна розслідувати це питання, так і не запрацювала.

Депутатів з опозиційних політичних сил, які погодилися на пропозицію увійти до її складу за умови першочергово розслідування справи "вагнерівців" так і не включило, і невідомо чи вже включать. Знову розпочинаємо боротьбу за можливість дізнатися, чи була зрада у вищому керівництві держави чи не було. Ну хоч про спецоперацію вже дізналися, майже через рік", - підсумував він.

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Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.