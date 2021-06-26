Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За її словами, Франція і Німеччина хочуть чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії:
швидкі і ефективні санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним;
додаткові обмежувальні заходи, включно з економічними санкціями,
більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.
Посол заявила, що можливість поговорити, в тому числі і на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату і довкілля на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій.
"В Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було за цією пропозицією", - заявила Фельдгузен.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.