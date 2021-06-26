Сьогодні в результаті обстрілу російських терористів загинув старший солдат 58-ї ОМПБр Андрій Гонар. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук-сторінку 58-й ОМПБр.
"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу зазнав осолкового поранення, несумісного з життям, старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.
Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року. 26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!"-йдеться в повідомленні.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, український воїн загинув сьогодні в результаті ворожого обстрілу біля Пісків.