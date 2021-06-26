Сьогодні в результаті обстрілу російських терористів загинув старший солдат 58-ї ОМПБр Андрій Гонар. ФОТО

Сьогодні, 26 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок смертельного осколкового поранення, завданого під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Андрій Миколайович Гонар, 1969 року народження, уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, старший солдат, старший водій 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук-сторінку 58-й ОМПБр.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу зазнав осолкового поранення, несумісного з життям, старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.

Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року. 26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!"-йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, український воїн загинув сьогодні в результаті ворожого обстрілу біля Пісків.