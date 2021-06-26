Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського

Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігархові Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, незважаючи на санкції, запроваджені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Group DF, яка є в розпорядженні УП.

"Ми впевнені, що ці санкції запроваджені абсолютно несправедливо. Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями. Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших", - сказано в листі.

Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.

"Якщо хтось після відновлення митників на роботі переживав за олігархів - то у них теж все ок після санкцій РНБОУ. Не перемикайте телевізор і вчасно платитіть податки і комуналку, інакше до вас прийде Зеленський з Єрмаком", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Як повідомлялося 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.

Нагадуємо, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.

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