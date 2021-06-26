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Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського

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Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського
Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігархові Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, незважаючи на санкції, запроваджені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Group DF, яка є в розпорядженні  УП.

"Ми впевнені, що ці санкції запроваджені абсолютно несправедливо. Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями. Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших", - сказано в листі.

Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.

"Якщо хтось після відновлення митників на роботі переживав за олігархів - то у них теж все ок після санкцій РНБОУ.  Не перемикайте телевізор і вчасно платитіть податки і комуналку, інакше до вас прийде Зеленський з Єрмаком", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Як повідомлялося 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.

Нагадуємо, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.

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Топ коментарі

  • Влад Тараненко
    Также и Спортмастер у нас работает, несмотря на пшиковые санкции
  • Mykola Vovk
    Честно говоря я не знаю ни одного, против кого ввели санкции, и он бы не работал
  • Sharl
    и вообще, я так понял , что и олигархи и предатели и просто откровенные коррпционеры , кладут большой и толстый на бубочкины законы и решения! это он для пересичных тупых гоев их насоздовал, чтобы его все хвалили и на второй срок позволили выбраться.....а вы дятлы 73%-центные продолжайте кричать "ура", хлопать в ладоши и рассказывать о достижениях и перемогах мудрого сына еврейского народа! с вас дебилов даже папа слуг изя каломыйский удивляется!!!
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