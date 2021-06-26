Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Group DF, яка є в розпорядженні УП.
"Ми впевнені, що ці санкції запроваджені абсолютно несправедливо. Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями. Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших", - сказано в листі.
Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.
"Якщо хтось після відновлення митників на роботі переживав за олігархів - то у них теж все ок після санкцій РНБОУ. Не перемикайте телевізор і вчасно платитіть податки і комуналку, інакше до вас прийде Зеленський з Єрмаком", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
Як повідомлялося 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.
Нагадуємо, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.