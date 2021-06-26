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Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен

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Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією заяви про можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи можливо це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потій-2" говорить не тільки Польща і Україна, але і країни Балтії.

"Бо Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, є реальними. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Також читайте: Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ

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Топ коментарі

  • Елена Саховская 1bab7fcd
    А если произойдет? Бровки домиком и озабоченность?
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Пані посол заперечує путінську агресію та більше 13 тис. жертв путінського нападу! Пані посол має бути оголошена персоною грн грата і виділена протягом 24 годин, ****!
  • Русский Алкаш
    Это заявка посола ФРГ Фельдгузен на пост директора ГАЗПРОМА или РОСНЕФТИ.
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