811 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду, - ДСНС

Станом на ранок 26 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 811 населених пунктів у 9 областях України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зокрема, знеструмлено (Рівненська – 340, Львівська – 209, Житомирська – 101, Хмельницька – 78, Київська – 28, Закарпатська – 22, Чернігівська – 19, Тернопільська – 8 та Чернівецька – 6). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

25 червня близько 16 год. 45 хв. впродовж пів години місцями випали сильні опади у вигляді дощу (близько 28 мм, що становить 60% від місячної норми) та поривів вітру, підрозділами ДСНС всього здійснено 40 виїздів на розрізання та прибирання повалених дерев, відкачування води з підтоплених будівель та присадибних ділянок.

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Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них 5 на адміністративних будівлях та 7 на житлових будинках), 1 балкон, стіну 1 будинку. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу (від госпіталізації відмовилась). Відбуксировано 2 легкові автомобілі, вивільнено 9 автомобілів з під дерев та зруйнованих конструкцій. Розрізано та прибрано 50 дерев. Всього відкачано близько 2 тис. 480 м3 води з 23 присадибних ділянок та 13 житлових будинків. Жертв та постраждалих немає.

До робіт залучалося 394 особи та 147 одиниць техніки, з них від ДСНС 180 осіб та 44 одиниці техніки (з них 6 мотопомп).

Станом на 26 червня продовжуються роботи по відкачуванню води у м. Львів (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок, висота 2-10 см, рівень води поступово знижується.

Львівською міською радою проведено позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією цієї ситуації.

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У Рівненській області 25 червня внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру підрозділами ДСНС на території області здійснено 11 виїздів на розрізання та прибирання 180 повалених дерев. Внаслідок негоди травмовано 2 особи (1 від удару блискавки та 1 внаслідок падіння шиферу, яких госпіталізовано до лікарні). Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.

В Івано-Франківській області 25 червня внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру на території області підрозділами ДСНС здійснено 3 виїзди на розрізання та прибирання 3 повалених дерев, близько 21 год. внаслідок підняття рівня води в р. Чорний Черемош пошкоджено 2 пішохідні містки в с. Шибене Верховинського району, перехід через річку здійснюється через об’їзні шляхи, розмито дорогу місцевого значення "Ільці-Буркут" (протяжністю близько 50 м, відсутнє сполучення до с. Буркут, мешканці не проживають) та ускладнений проїзд (нанесення річкового гравію та мулу) легковим транспортом на дорозі місцевого значення між с. Бистрець та с. Шибене. Рівень води в річці поступово знижується, опади припинились. Жертв та постраждалих немає. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершено.