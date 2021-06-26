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Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

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Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.

Також читайте: Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Меркель абсолютно провальний і нікчемний політик, вона неспроможна сформувати власну позицію по багатьом питанням, за Меркель цю позицію формують всі хто хоче - німецький бізнес, політичні наставники Меркель і навіть путін. Просто соромно дивитись що в керівництві Німеччини знаходиться людина яка неспроможна реалізувати політичний та економічний потенціал головної країни ЄС. Німеччину водять як віслюка туди куди вигідно різним політичним спекулянтам та міжнародним терористам. Це ганьба та політична протитуція!
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Німці абсолютно аполітичні і не ходять на вибори інакше такого безпринципного та нікчемного опудала не було б на посту канцлера Німеччини!
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Читает новости? А должна читать доклады спецслужб.
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