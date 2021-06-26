Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО
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Американський ракетний есмінець USS Ross зараз прямує в Чорне море, щоб взяти участь в щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в соцмережі Твіттер.
"Американський ракетний есмінець USS Ross направляється в Чорне моря для участі в щорічних навчаннях Сі-Бриз із більш ніж 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться в повідомленні американського посольства.