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Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО

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Американський ракетний есмінець USS Ross зараз прямує в Чорне море, щоб взяти участь в щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в соцмережі Твіттер.

"Американський ракетний есмінець USS Ross направляється в Чорне моря для участі в щорічних навчаннях Сі-Бриз із більш ніж 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться в повідомленні американського посольства.

Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США 01

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Топ коментарі

  • Павло Проценко
    В добрый путь
  • Amber
    У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
  • Amber
    Саме так , маршрут той самий !
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