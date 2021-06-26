Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США

У День кримськотатарського прапора 26 червня посольство США в Україні закликало Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і припинити окупацію Криму.

Про це йдеться в повідомленні посольства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - сказано в повідомленні посольства.

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День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий першим Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм.

В Україні це свято відзначається на офіційному рівні з 2010 року