За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 205 нових випадків, одужали 210 осіб, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Всього за період пандемії в місті 5187 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 235", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 114 жінок, віком від 18 до 81 року, 81 чоловік, віком від 19 до 71 року. А також 6 дівчаток від 7 місяців до 16 років і 4 хлопчики від 1 до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 57 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 210 людей. Загалом коронавірус подолали 204 144 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Дніпровському – 34 та в Оболонському районі – 28 випадків", – зазначив Віталій Кличко.