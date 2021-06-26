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Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ

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Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ
Корпорація Microsoft повідомила про нові атаки хакерів. Компанія вважає, що їх здійснило угруповання Nobelium.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.

Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки, при цьому всі інші цілі хакерів не отримали шкоди. У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників всім тим, кого вони намагалися зламати.

Сама компанія також піддалася атаці - на одному з комп'ютерів співробітника Microsoft була знайдена програма, призначена для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати отриману інформацію для своїх цілей, однак, за заявою компанії, зараз зламаний пристрій захищено.

За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Повторюю знов. Де що в світі трапилось, - шукайте сліди лаптєй.
  • Владимир Иванец
    Какая беззащитная у нас Майкрософт! И какие крутые кацапы!

    Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
  • Гыг с Вами
    ташовынаговариваете?
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