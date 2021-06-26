Венедіктова проти ідеї Зеленського про "стіну" з ОРДЛО: "Я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися"

Від окупованих районів Донецької та Луганської областей не варто відгороджуватися "стіною", про референдум з приводу якої говорив президент України Володимир Зеленський.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила 25 червня в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я можу сказати просто як громадянин. Мабуть, я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися стіною, якщо будуть голосувати на референдумі. Я не за прості рішення… Так, ми втратили сім років. Діти, які народилися сім років тому, вже ходять до школи у другий клас... Діти, яким було по сім років, зараз підлітки. Ми втратили багато чого ментально з нашими людьми, але ж це не означає, що ми маємо відмовлятися", – сказала вона.

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У грудні 2019 року Зеленський заявив, що його команда не буде чекати ще п'ять років, щоб урегулювати воєнний конфлікт на Донбасі. План Б з урегулювання ситуації на Донбасі – це "стіна", яка означатиме, що на території ОРДЛО буде вже не Україна, а "щось інше".





В інтерв'ю "1+1", яке вийшло 24 червня 2021 року, Зеленський сказав, що "стіна" – це повне розірвання відносин "в тому чи іншому вигляді". Але якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, то можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.



