Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - МВС

На період святкування Дня Конституції України, з 9:00 26 червня до 9:00 29 червня, рятувальники перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Працівники ДСНС України здійснюють посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки. Особлива увага приділяється об'єктам з масовим перебуванням людей, на яких відбуватимуться заходи, пов'язані зі святкуванням Дня Конституції України", - сказано в повідомленні.

Крім того, напередодні на території країни були проведені роз’яснювальні заходи, у тому числі із залученням засобів масової інформації та соціальних медіа, щодо необхідності дотримання вимог правил пожежної безпеки та безпочного відпочинку біля водойм. Також організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що задіяні до проведення заходів.

Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

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