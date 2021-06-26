Бездомних в Індії почали вакцинувати проти COVID-19

Уряд індійської столиці Делі почав кампанію з вакцинації міських бездомних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятницю щеплення отримали 150 бездомних, що з'явилися в табір вакцинації, створений в притулку Нігамбодха.

Табір було організовано урядом Делі, у цьому районі місцеві чиновники мають намір вакцинувати близько 7 000 осіб.

Як повідомляло видання раніше, сотні бездомних зіткнулися з труднощами під час вакцинації проти коронавірусу через відсутність посвідчень особи. Для таких людей чиновники склали офлайн-список і розділили їх на групи по 40-50 осіб. До кожної такої групи прикріплений номер посвідчення одного співробітника волонтерської організації. Він відповідатиме за цих 50 осіб і повідомить їм про необхідність отримати другу дозу. Таким чином, люди без документів у Делі також зможуть пройти вакцинацію.

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