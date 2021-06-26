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Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко

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Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко
Україна може настільки збільшити власний видобуток газу, щоб стати енергонезалежною і навіть почати продавати його за кордон.

Про це 25 червня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Моя особиста оцінка, що можна збільшити видобуток, принаймні до 25 млрд м³ на рік при скороченні неефективного споживання. Це дозволить Україні вийти фактично на рівень енергонезалежності. Тобто ми не будемо імпортувати газ, ми навіть зможемо його експортувати в невеликих обсягах", – сказав він.

За словами голови "Нафтогазу", зараз в Україні приватні і державні компанії видобувають загалом до 20 млрд м³ газу на рік.

"До речі, приватні компанії збільшують видобуток. На жаль, це "Нафтогаз" в останні роки скорочував видобуток", – підкреслив Вітренко.

Також читайте: "Нафтогаз" просить ФДМ передати йому у власність і управління державні ТЕЦ, - Вітренко

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко - Цензор.НЕТ 401
  • Alex Ziland
    Эта мантра уже надоела, Витренко, ты не кукарекай а делом займись.
  • Сергій Кулик 2955aac4
    ... и рост ВВП на 40 %!
    ... и коммуналку отменить!
    ... и по 4000 долларов зарплаты!
    ... и аэропорты в каждом городе!
    ... и миллиард деревьев!
    ... и код на каждом дереве!
    ... и Нью-Васюки!!!!!
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