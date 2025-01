Не можна заохочувати Путіна за його конфронтаційну політику, - прем'єр-міністр Польщі Моравецький

Так глава уряду Польщі Матеуш Моравецький відреагував на пропозицію Франції та Німеччини провести саміт Росія-ЄС на вищому рівні, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом замість заспокоєння ситуації між Росією і її сусідами доходить до чергових акцій провокаційного характеру, до чергових актів агресії", - написав Моравецький в своєму Twitter.

🇪🇺 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: W ostatnim czasie zamiast uspokojenia sytuacji pomiędzy Rosją a jej sąsiadami dochodzi do kolejnych akcji o charakterze prowokacyjnym, do kolejnych agresji. Nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi konfrontacyjną politykę. pic.twitter.com/0G0dzGPURa