У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен

Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцлер Ангела Меркель до кінця свого терміну заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю для ZN.UA.

Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.

"Я дуже поважаю своїх колег, які зараз працюють над цими проблемами, розробляли так звані кластери, тому що це креативний підхід до переорганізації Мінських угод, порядку їх виконання. Але ми знову бачимо: якщо одна сторона не хоче конструктивно працювати над цим, прогресу у нас немає", - додала Фельдгузен.

Також читайте: Венедіктова проти ідеї Зеленського про "стіну" з ОРДЛО: "Я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися"