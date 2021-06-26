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У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен

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У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен
Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцлер Ангела Меркель до кінця свого терміну заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю для ZN.UA.

Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.

"Я дуже поважаю своїх колег, які зараз працюють над цими проблемами, розробляли так звані кластери, тому що це креативний підхід до переорганізації Мінських угод, порядку їх виконання. Але ми знову бачимо: якщо одна сторона не хоче конструктивно працювати над цим, прогресу у нас немає", - додала Фельдгузен.

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Топ коментарі

  • Olha Olha
    ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
    Бабка - явно путинский агент.
    Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
    Какой порядок?!
    Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
  • Чайка Київ
    Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
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