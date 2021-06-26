Робити щеплення проти коронавірусу можна людям із будь-яким рівнем антитіл, - представниця ВООЗ Вуйнович

Наразі сплеск захворюваності на коронавірус спостерігається у Великій Британії, Росії та Португалії.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, пандемію можна зупинити цього року, але тільки спільними зусиллями. Вона зазначила, що вакцинація проти COVID-19 може проводитися за будь-якого рівня антитіл.

Вуйнович заявила, що, за попередніми даними, коронавірус "став другою причиною смертності в багатьох країнах".

"На першому місці - інфаркт міокарда, але ковід піднімається... Звичайно, кожна країна робить свої розрахунки і аналізи, але треба зрозуміти, що світ зустрівся з дуже серйозною загрозою", - вважає представниця ВООЗ.

За її словами, робити щеплення проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

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"Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це неправда. Не дивлячись на рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися", - повідомила Вуйнович.

Як вважає представниця ВООЗ, зупинити пандемію "треба цього року", але "зусиль однієї людини недостатньо".

"Пандемія - це не погода, це не клімат, ми можемо впливати на неї. Це пандемія поведінки, це питання до людства, чи зможемо ми відразу зробити все від нас залежне, щоб зупинити пандемію", - додала фахівець.