Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ на Донбасі, - звіт місії
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що на блокпостах поблизу населених пунктів Староласпа та Нова Мар’ївка представники російсько-окупаційних військ не пропустили патруль СММ, пославшись на "проведення технічних робіт" і "міркування безпеки".
На блокпосту біля населеного пункту Горлівка представник збройних формувань РФ відмовив патрулю СММ у доступі до певної частини блокпоста для здійснення стандартних дій із моніторингу, посилаючись на "відсутність попереднього повідомлення".
У населеному пункті Олександрівка спостерігачам Місії було заборонено запуск БПЛА для проведення заздалегідь оголошеного польоту, посилаючись на "відсутність попередньої інформації про політ".
У пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Довжанське найманці наказали патрулю Місії покинути район, пославшись на "накази від своїх командирів".
На блокпосту в населеному пункті Старомихайлівка озброєний найманець затримав патруль СММ на 32 хвилини, пославшись на "відсутність дозволу від його командирів".
Варто зазначити, що на всіх без винятку блокпостах спостерігачі фіксували факт перетину лінії розмежування цивільними автомобілями в обох напрямках.
Також у звіті наголошується, що БПЛА СММ відчували перешкоди сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів на тимчасово окупованій території у районах населених пунктів Старомихайлівка, Олександрівка та Петрівського району Донецька.
"Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про намагання збройних формувань РФ приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень, поширити фейки з метою дискредитації ЗС України та дестабілізувати обстановку вздовж лінії розмежування. Наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.