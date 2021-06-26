Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу дав старт будівництву каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в $15 млрд", - сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал.

Довжина каналу становитиме 45 км, мінімальна ширина - 245 м, глибина - близько 21 м.

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Ердоган зазначив, що новий канал дозволить гарантувати більшу безпеку Стамбулу, оскільки через природну водну артерію між морями - протоку Босфор - щороку проходить все більше суден, які "становлять потенційний ризик".

"Якщо якесь судно з вантажем, зокрема нафти, зазнає аварії на Босфорі, екології Туреччини буде завдано потужного удару", - пояснив президент.

За словами Ердогана, канал "Стамбул" - найоптимальніша з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.

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Вперше ідею створення такого каналу Ердоган озвучив у 2011 році, коли він очолював уряд Туреччини. Цей проєкт у разі реалізації дозволить значно знизити навантаження на протоку Босфор. Водночас багато експертів висловлюють стурбованість тим, що на новий канал, можливо, не буде поширюватися Конвенція Монтре, відповідно до якої кораблі, зокрема нечорноморських країн, можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня.